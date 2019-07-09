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Наінгголан відмовився від переходу в Китай та Туреччину

08:26 322 Читать на русском
Наінгголан відмовився від переходу в Китай та Туреччину
Раджа Наінгголан / Reuters

Півзахисник Інтера Раджа Наінгголан відмовився від пропозицій Галатасарая та Цзянсу Сунін.

Півзахисник Інтера Раджа Наінгголан відхилив пропозиції Галатасарая та Цзянсу Сунін, повідомляє FCInterNews.

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Зазначається, що обидві команди пропонували взяти гравця в оренду з правом викупу, зробивши досить щедрі фінансові пропозиції.

Раніше генеральний директор Інтера Беппе Маротта підтвердив, що Наінгголан не входить в плани головного тренера клубу Антоніо Конте.

У минулому сезоні бельгієць провів за Інтер 36 матчів і забив сім голів.

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