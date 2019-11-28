Наінгголан: У збірній курили 6-7 гравців, але ловили лише мене

Півзахисник Кальярі Раджа Наінгголан пригадав, що свого часу був не єдиним курцем у складі збірної Бельгії, проте саме його виставляли порушником режиму.

"Як тільки про вас щось скажуть, до вас приклеїться ярлик. Я прочитав, що Свен Ніс (один з найкращих гонщиків велокросу – прим.) не міг повірити в те, що я курю. Але як велосипедист може щось говорити про футболіста? Вони сидять на велосипеді по сім годин, а я повинен бігати півтори години. Це не можна порівнювати.

Наінгголан офіційно повернувся в Кальярі

Є дуже багато курців-футболістів. Коли я був у складі збірної, я часто курив в компанії шести або семи інших гравців, але ловили за цим заняття лише мене", – цитує Наінгголана видання Eleven Sports.

Нагадаємо, влітку цього року Раджа перейшов з Інтера у Кальярі в однорічну оренду через хворобу дружини Клаудії. Їй діагностували рак і боротися з хворобою вона вирішила вдома – на Сардинії.

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