Наінгголан сподівається на повернення в Рому – бельгієць не хоче миритися з Конте в Інтері

Хавбек Раджа Наінгголан мріє про повернення а команду, де минули найкращі роки його кар'єри.

Бельгієць не планує затримуватися в Інтері після завершення оренди в Кальярі, інформує Calciomercato.

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Наінгголан не забув ставлення Антоніо Конте минулого літа і миритися з керманичем "нерадзуррі" не буде. Інтер також не горить бажанням тримати у себе опального хавбека. Проблемою є ціна, яку просять міланці, – 19 млн євро. Ні Рома, ні Кальярі не можуть собі дозволити витратити такі кошти на 32-річного гравця. У головного тренера "вовків" Паулу Фонсеки є інші плани щодо підсилення, також його турбує скандальне минуле Наінгголана.

Статистика бельгійця у 20 матчах поточного сезону за Кальярі – 5 голів та стільки ж асистів.

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