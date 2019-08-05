toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Наінгголан офіційно повернувся в Кальярі

15:11 356 Читать на русском
Наінгголан офіційно повернувся в Кальярі
Раджа Наінгголан

Бельгійський хавбек Раджа Наінгголан наступний сезон проведе на Сардинії.

Кальярі орендував Наінгголана в Інтера на один рік. Раджа поставив підпис під контрактом і в сезоні-2019/20 захищатиме кольори сардів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наінгголана фантастично зустріли на Сардинії – футболіст переходить у Кальярі через страшну хворобу дружини

31-річний бельгієць обрав Кальярі через хворобу дружини. Клаудії діагностували рак, попереду в неї важка боротьба за життя, яку жінка хотіла б вести вдома – на Сардинії.

Раджа вже виступав за Кальярі в 2010-2014 роках, після чого пограв за Рому та Інтер. У минулому сезоні Наінгголан провів 29 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і оформив 3 асисти.

blog_ava
Зінченко сфотографувався з Аршавіним після перемоги у Суперкубку Англії
09:42
6604
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Кальярі Кальярі Інтер Інтер Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
2
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Сабуртало
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук