Наінгголан офіційно повернувся в Кальярі

Бельгійський хавбек Раджа Наінгголан наступний сезон проведе на Сардинії.

Кальярі орендував Наінгголана в Інтера на один рік. Раджа поставив підпис під контрактом і в сезоні-2019/20 захищатиме кольори сардів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наінгголана фантастично зустріли на Сардинії – футболіст переходить у Кальярі через страшну хворобу дружини

31-річний бельгієць обрав Кальярі через хворобу дружини. Клаудії діагностували рак, попереду в неї важка боротьба за життя, яку жінка хотіла б вести вдома – на Сардинії.

Раджа вже виступав за Кальярі в 2010-2014 роках, після чого пограв за Рому та Інтер. У минулому сезоні Наінгголан провів 29 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і оформив 3 асисти.