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"Нахабні покидьки", – Клопп пожартував про тактичні хитрощі Наполі

13:08 185 Читать на русском
"Нахабні покидьки", – Клопп пожартував про тактичні хитрощі Наполі
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп перед гостьовим матчем 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів пригадав, як його команда була обіграна Наполі на цій же стадії турніру у минулому році.

"Ми багато говоримо про інтенсивність гри. Так ось наша минулорічна гра проти Наполі була не про це. Там була організаційна проблема. Так, ми говоримо гравцям, що все вирішує інтенсивність і докладені зусилля. Але насамперед потрібно володіти інформацією, знати, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації.

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А Наполі грає в особливому ключі. Щоб все спростити: ми грали проти них у захисті так, ніби у них була одна "шістка" на полі, але насправді їх було дві, нахабні виродки. Ми повідомили гравцям, що у Наполі два футболісти діють на позиції "шістки", але було занадто пізно. У підсумку нам пощастило, що ми програли лише 0:1. Той день у нас не вдався", – цитує Клоппа AS.

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