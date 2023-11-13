Бені Макуана і Юрій Калітвінцев з Полісся визнані найкращими в жовтні в УПЛ.

Найкращим гравцем жовтня в УПЛ було визнано нападника Полісся Бені Макуана, а найкращим тренером став коуч "вовків" Юрій Калітвінцев. Повідомляє офіційний сайт ліги.

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Форвард в 4 матчах місяця відзначився 2 забитими м'ячами та здобув з житомирською командою 3 перемоги та 1 нічию.

В боротьбі за нагороду Макуана випередив Олексія Гуцуляка (СК Дніпро-1), Олега Кожушка (Кривбас) та Андрія Штогріна (Чорноморець).

Юрій Калітвінцев випередив Юрія Максимова (СК Дніпро-1) та Юрія Вернидуба (Кривбас).

Нагадаємо, Полісся нині посідає другу сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 29 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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