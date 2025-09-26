Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк пригадав свою дискваліфікацію за допінг під час кар'єри гравця.

– На тлі останніх новин про допінговий серіал з Мудриком, наскільки історія Михайла подібна до вашої?

– Рік мені довелось пропустити. Але й після цього пограв на хорошому рівні, поїхав в Китай. В таких ситуаціях ти розумієш, хто є хто. Зовнішній тиск у моїй ситуації не був таким, як на Мішу.

"Вони провалили поліграф": Бурбас шокував новими подробицями допінг-справи Мудрика

Але я став товстошкірим до цього всього. Ніхто до цього часу не знає, яке офіційне рішення. Негативний досвід він теж робить тебе сильнішим, – сказав Нагорняк в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, у жовтні 1997 року після гри Хорватія Україна в організмі півзахисника Сергія Нагорняка виявили бромантан. Тоді ФФУ заявила, що не причетна до інциденту та дискваліфікувала футболіста на два роки.

Михайло Мудрик був відсторонений від футболу наприкінці 2024 року через провалений допінг-тест. В червні Футбольна асоціація Англії звинуватила вінгера у порушенні антидопінгових правил. Йому загрожує дискваліфікація на чотири роки.

