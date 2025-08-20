– Учора з’явилася інформація стосовно Владислава Супряги в вашій команді. Наскільки вона відповідає дійсності?

– Вона відповідає дійсності, ми взяли його в оренду.

Супряга отримує в Динамо вражаючу зарплату – новий клуб форварда не платитиме йому зі своєї кишені

– Як вдалося його запросити?

– Я переговорив з футболістом, а керівники вирішували все з керівництвом Динамо. Влад виявив бажання, ми знайшли спільну мову. Він в нас, має приїхати сьогодні, наче клуби домовились.

– Чому саме на його кандидатурі зупинилися?

– Так склалося, напевно, буває так. Хлопець зараз в психологічно не найкращому стані, але знаю його ще по роботі в Дніпрі. Можливо, вдасться нам один одному допомогти, – повідомив Сергій Нагорняк у коментарі для Tribuna.

Нагадаємо, що Епіцентр після 3 турів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці УПЛ. Нижче команди Нагорняка поки що лише Олександрія, в якої також 0 очок в активі.

