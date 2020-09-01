"Всі збірні в однакових умовах. Добре, що наша команда, хоч і не в повному складі, але почала працювати трохи раніше. Зрозуміло, що якісь нюанси будуть, але вони не будуть визначальними. Думаю, тренерському штабу збірної України до матчів проти Швейцарії та Іспанії вдасться підвести команду в хороших кондиціях. Вважаю, що особливих експериментів не буде, враховуючи ранг наших опонентів, хіба що одна-дві позиції можуть бути відкритими.

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Чи варто ставити завдання посісти перше місце в своїй групі Ліги націй? А чому ні? Але в той же час, хотілося б затриматися в дивізіоні А, щоб і в наступному розіграші Ліги націй грати зі збірними калібру тієї ж Швейцарії, Іспанії чи Німеччини. Цілі потрібно ставити від гри до гри. Зараз ми можемо лише припускати, а сам турнір може скластися, як завгодно.

Хотілося б аби у найближчих матчах наші хлопці взяли чотири очки. Чекаю домашньої перемоги над швейцарцями і як мінімум виїзної нічиї в матчі з іспанцями, у яких сильно оновився склад. "Синьо-жовті" можуть бути зігранішими, а у зустрічах з топ-збірними Європи цей факт відіграє надважливу роль", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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