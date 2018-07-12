Нагорняк: Українські клуби навчились рахувати гроші

Український фахівець розповів про специфіку зборів українських клубів.

"Наші клуби навчилися рахувати гроші, тому намагаються економити. Від цього й залежить те, хто куди їздить. Окрема тенденція, що цього року помітна особливо, – команди, які зазнали великих кадрових змін, не виїжджають за кордон. І це правильно: якщо в тебе багато новачків, краще "бути на місці" – тобто не їхати далеко від свого місця дислокації. Це притаманно Олімпіку, Чорноморцю.

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І взагалі – тренувальні збори є періодом рутини, тому не дуже важливо, де їх проводити, – недалеко від дому чи далеко. Крім того, не забувайте: періоду затяжної підготовки неодмінно передує відпустка, коли майже всі наші професіонали відпочивають на чужоземних курортах. Тому подальша "зміна місць" разом із командою не має принципового значення", – розповів Нагорняк прес-службі УПЛ.

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