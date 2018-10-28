Нагорняк: У збірній України U-17 є Ерік Шуранов – ним цікавилась Баварія

Тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк розповів про Еріка Шуранова, який виступає за молодіжні команди Нюрнберга.

"У складі збірної України був легіонер із Німеччини Ерік Шуранов. Здібний футболіст. Він добре влився в колектив, хоча це був тільки другий його приїзд до збірної.

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На товариські матчі або турніри клуб його не відпускав. Еріка вже підключають до тренувань з основним складом Нюрнберга, а це багато про що говорить.

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Цікавилася цим таранним нападником, який не обділений і технічними здібностями, навіть мюнхенська Баварія", – цитує Нагорняка офіційний сайт ФФУ.