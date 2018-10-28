toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Нагорняк: У збірній України U-17 є Ерік Шуранов – ним цікавилась Баварія

19 жовтня 17:50 732 Читать на русском
Нагорняк: У збірній України U-17 є Ерік Шуранов – ним цікавилась Баварія
Сергій Нагорняк / Фото: соцмережі

Тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк розповів про Еріка Шуранова, який виступає за молодіжні команди Нюрнберга.

"У складі збірної України був легіонер із Німеччини Ерік Шуранов. Здібний футболіст. Він добре влився в колектив, хоча це був тільки другий його приїзд до збірної.

Україна U-17 – в еліт-раунді Євро-2019: підопічні Єзерського обіграли Боснію і Герцеговину

На товариські матчі або турніри клуб його не відпускав. Еріка вже підключають до тренувань з основним складом Нюрнберга, а це багато про що говорить.

Україна U-19 розгромила Словаччину та здобула путівку в еліт-раунд Євро-2019 з першого місця у групі

Цікавилася цим таранним нападником, який не обділений і технічними здібностями, навіть мюнхенська Баварія", – цитує Нагорняка офіційний сайт ФФУ.

Теги
Сергій Нагорняк Збірна України Україна U-17 Україна U-17
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
    Україна — 16:501522 Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
21
год
:
36
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук