Нагорняк: Шевченко викликав найсильніших – експериментів не буде

Колишній нападник збірної України Сергій Нагорняк поділився думками з приводу найближчих товариських матчів "синьо-жовтих".

"Не думаю, що Шевченко експериментуватиме у найближчих матчах. Все-таки між останнім поєдинком збірної і майбутнім збором пройшло вже досить багато часу, команда давно не збиралася разом.

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Тому експериментів, незважаючи на товариський статус матчів з Францією і Польщею, навряд чи варто очікувати. Це стосується як тактики і стилю гри "синьо-жовтих", так і кадрового потенціалу, який буде використовуватися в цих іграх. Я впевнений, що у грі з французами і поляками буде бойовий склад. Адже в першому матчі ми зіграємо з чемпіонами світу, на нас буде дивитися вся Європа, так що якихось серйозних нововведень очікувати не варто", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на кінець березня заплановано найближчий збір національної команди, під час якого відбудуться виїзні товариські матчі зі збірними Франції (27-го числа) та Польщі (31-го). А вже безпосередньо перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть ще три домашні спаринги — із Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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