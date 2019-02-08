Нагорняк: Шахтарю важко грати проти німецьких команд, Айнтрахт – не виняток

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк прогнозує важке протистояння для Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Я не скажу, що в цій парі є фаворит. Шанси 50 на 50, але все-таки перевага Айнтрахта в тому, що у них чемпіонат в самому розпалі, вони вже після паузи 2 чи 3 тури провели і досить в непоганій формі перебувають. Остання гра з Дортмундом показала, що команда має гарний потенціал. Особливо балканці – Ребіч, Йовіч.

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В Шахтарі навіть з Ракицьким були проблеми в захисті. Він був сильним в початку атаки, а сама оборона не завжди була його сильною стороною. Центральна вісь захисту має проблему в тому, що там грають не швидкі гравці. Єдиний гравець, який буде непогано там виглядати, як мені здається – це Матвієнко.

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І у Шахтаря, і в Айнтрахта атака переважає над обороною. Ми знаємо, як Шахтарю важко даються ігри саме проти німецьких команд. З Хоффенхаймом давайте згадаємо, як вони грали в Німеччині. Так, виграли, але там такі гойдалки були... Якби не вилучення, то хто його знає, як все склалося б. Шахтарю завжди важко з німецькими командами. І я думаю, що цього разу – не виняток. Буде дуже важко", – цитує Нагорняка Terrikon.com.