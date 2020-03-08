Нагорняк розповів про головні кадрові проблеми збірної України

Колишній півзахисник національної збірної України Сергій Нагорняк поділився думками щодо проблем "синьо-жовтих" в атакувальній лінії.

"На мій погляд, сьогодні головна кадрова проблема збірної і головний біль Андрія Шевченка – позиція форварда. Роман Яремчук ще відновлюється після травми, випав Артем Бєсєдін. Тому поява у списку Артема Кравця виглядає логічно, тим більше, що він не новачок у збірній і в останніх матчах забивав голи за свій клуб у Туреччині.

Нагорняк: Шевченко викликав найсильніших – експериментів не буде

Виклик Андрія Ярмоленка, який поки що ще не грає за Вест Хем – психологічний крок підтримати футболіста після травми. Ми пам'ятаємо, що в подібній ситуації бував і сам Андрій Шевченко, коли він був футболістом і викликався у збірну з Мілана або Челсі, не маючи достатньої ігрової практики або після травми. Очевидно, такий крок є хорошою моральною підтримкою, тим більше, що Ярмоленко вже фактично відновився, а збірна збереться через два тижні і до цього часу Андрій якраз повернеться в стрій і буде набирати форму. Такими кадрами не розкидаються і його присутність в таборі збірної напередодні великого форуму, необхiдна з будь-якої точки зору.

Що стосується Харатіна, думаю він викликаний, аби відчути атмосферу команди, познайомитися з іншими футболістами, адаптуватися у збірній для майбутніх матчів. Хоча, безумовно, він талановитий футболіст і заслужив запрошення в першу команду", – сказав Нагорняк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на кінець березня заплановано найближчий збір національної команди, під час якого відбудуться виїзні товариські матчі зі збірними Франції (27-го числа) та Польщі (31-го). А вже безпосередньо перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть ще три домашні спаринги — із Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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