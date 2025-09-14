– Ваша перша тренерська перемога в УПЛ. Якою її запам’ятаєте?

– Дійсно, вона дуже важка, ми її вистраждали. Напевно, більше інтриги, ніж було в сьогоднішньому матчі, важко придумати, коли на 90-й хвилині у твої ворота поставили пенальті.

Я розумію, що десь нам якоюсь мірою пощастило, але для нас найголовніше було сьогодні – це три очки. Тому що ми в останніх іграх начебто й непоганий мали вигляд, а з нулем очок у кишені дуже важко психологічно.

Як ми не намагалися вивести хлопців з цього стану, але все одно відчувалося, що команда трошки боялася грати, команда розслабилась, коли забили гол. Коли забили – почали в наш футбол грати, в який ми намагаємося.Але я привітав хлопців. Це вистраждана важка перемога для нас. І, в першу чергу, історична для нашого клубу, – розповів Сергій Нагорняк в коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Епіцентр відзначився в середині другого тайму з пенальті. Рух вже у доданий час мав шанс врятувати нічию, але Алмазбеков з позначки пробив повз ворота.

