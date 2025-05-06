– Ви говорили, що до ваших гравців є інтерес. Назвіть трьох, хто може зараз підсилити будь-який клуб УПЛ?

– Я вам можу назвати більше. Воротар Білик, Кравчук, Мороз, Климець, Миронюк. Повірте мені, Беженар міг би підсилити будь-кого, просто він віковий футболіст. Йому 33 роки.

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Я працюю з ним чотири роки і постійно кажу: "Чому він не попався мені років десять тому?" Він спокійно може виступати до 37 чи 38 років. Ви просили трьох назвати, але майже весь основний склад може грати в будь-якому клубі УПЛ, – заявив Нагорняк в інтерв'ю YouTube-каналу Вацко Live.

Нагадаємо, Епіцентр посідає перше місце у Чемпіонській групі Першої ліги з 44-ма очками. Клуб з Кам'янця-Подільського оформив вихід до української Прем'єр-ліги за три тури до кінця чемпіонату. Найближчий переслідувач відстає від Епіцентру на 9 балів.

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