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Нагорняк: Ель Класіко втрачає свою родзинку

15:37 256 Читать на русском
Нагорняк: Ель Класіко втрачає свою родзинку
Барселона – Реал / фото із соцмереж

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк поділився очікуваннями напередодні матчу 10-го туру Прімери між Реалом та Барселоною.

"Шкода, що цього разу ми не побачимо ні Мессі, ні Роналду. Дербі втрачає свою родзинку. Та й Реал зараз не в кращому стані.

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Для Хулена Лопетегі кожен матч – вирішальний і може стати останнім на чолі команди. Хоча, однією перемогою над принциповим суперником, та ще й у нього вдома, мадридці можуть багато чого змінити. Поки ж у галактікос немає ні гри, ні результату.

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Барселона розправилася красиво з Тоттенхемом і Севільєю, але там якраз Мессі показав, що він означає для каталонців. Без нього команда – як торт без вишеньки. Втім, навіть без аргентинця перевага на боці Барселони. Подивимося, як візьмуть на себе роль лідера Суарес і Коутінью. Потрібно ж і без Лео вчитися грати", – цитує Нагорняка FootBoom.

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Сергій Нагорняк
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