Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн буде працювати з командою ще два роки.

Контракт Нагельсманна зі збірною Німеччини автоматично продовжено завдяки виходу з групи на Євро, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плетенберг.

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У договорі про співпрацю передбачена умова автоматичного продовження угоди, якщо збірна Німеччини виходить з групи на Євро. Вихід німецької команди до плей-офф турніру автоматично продовжив контракт головного тренера Юліана Нагельсманна з місцевою федерацією до 2026 року.

До слова, 35-річний німець очолив збірну Німеччини восени минулого року. До цього він тренував Хоффенхайм, Лейпциг та Баварію.

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