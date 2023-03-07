Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді своєї команди з ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ідея ПСЖ полягає в тому, щоб Мессі опускався між лініями і створював для нас проблеми. Нам важливо стримувати передачі на Лео. Однак водночас у певних ситуаціях нам слід запастися терпінням і не намагатися занадто активно йти в пресинг.

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Чи зіграє завтра Станішіч? Я ще не вирішив. У нього були невеликі проблеми зі стегном, але він тренувався сьогодні. Звичайно, для нас він перший варіант з урахуванням недоступності Павара.

Що стосується Садьо Мане, то він стає дедалі ритмічнішим. Не думаю, що він почне гру в стартовому складі, але остаточне рішення ще не прийнято. Я радий, що Садьо повернувся.

Кіліан Мбаппе? Завтра, на відміну від першого матчу в Парижі, він зіграє з перших хвилин. Але ми відмінно підготувалися", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Матч Баварія – ПСЖ відбудеться в середу, 8 березня. Перша зустріч завершилася перемогою німецької команди з рахунком 1:0.

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