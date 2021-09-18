Нагельсманн закликав до революційних змін у футболі – наставник Баварії надихнувся прикладом з Америки
Наставник Баварії Юліан Нагельсманн переконаний, що футболу не вистачає використання сучасних технологій.
"Американський футбол з великим відривом випереджає футбол з точки зору технологій. Там у квотербека є навушник, в якому він чує підказки від тренера.
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Нам дуже потрібно щось подібне. Футбол повинен припинити ховатися за традиціями. Прийшла пора революційних змін", – наводить слова Нагельсманна журналіст Зах Лові у своєму твіттері.
Зазначимо, що футбол вже зазнав деяких технологічних удосконалень в останні роки, зокрема відеопомічник арбітра VAR та система фіксації голів.
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