Головний тренер Баварії на прес-конференції перед черговим туром Бундесліги прокоментував ставлення до російської агресії в Україні.

"Я шокований. Мені страшно від того, що відбувається в країні, де ми не так давно грали. Звісно ж, я засуджую війну.

УЄФА офіційно забрав фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга і визначив нового господаря

Нині непросто говорити про футбол. Звісно, замислюєшся про можливі наслідки, зокрема для народу України.

Добре, що УЄФА швидко ухвалив рішення про перенесення фіналу ЛЧ. Шляху до миру немає – мир і є шлях. Вчора я прочитав цей вислів і подумав, що він є доречним. Таким має бути девіз. Так не має продовжуватись", – заявив тренер Баварії.

Росія напала на Україну: УЄФА позбавив окупантів фіналу ЛЧ, паскудство Карасьова і Ко (LIVE)