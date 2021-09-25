Головний тренер "ротен" Юліан Нагельсманн безперечно може пишатись стартом своєї кар'єри у Мюнхені.

Напередодні Баварія майже без проблем переграла новачка Бундесліги Гройтер Фюрт із рахунком 3:1. Ці 3 голи допомогли наставнику "червоних" увійти в історію клубу.

Досягнення Мюллєра у відеоогляді матчу Гройтер Фюрт – Баварія – 1:3

Як інформує OptaFranz, мюнхенці під керівництвом Юліана Нагельсманна відзначились 23-ма м'ячами в перших шести поєдинках фахівця у німецькій першості. Тепер це новий рекорд результативності тренера Баварії за вищезгаданий період у Бундеслізі.

До слова, "ротен" очолюють турнірну таблицю чемпіонату Німеччини, маючи у своєму активі 16 залікових балів. Вже у середу, 29 вересня, підопічні Нагельсманна зіграють із Динамо у другому турі Ліги чемпіонів.

Баварія у меншості легко перемогла Гройтер Фюрт – Мюнхен зберіг сили на Динамо, Мюллер увійшов у топ-3 бомбардирів клубу