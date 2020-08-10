Нагельсманн: Я відхилив пропозицію Реала

"Мені дзвонили з Реала у 2018-му, але я вирішив відхилити їхню пропозицію. Я не вважав, що перехід у Реал – правильний крок.

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На той момент я був одним з кандидатів на пост головного тренера мадридського клубу. Ми домовилися, що можемо знову поговорити про це в майбутньому, якщо Реалу буде потрібен тренер, а я буду вільний", – цитує Нагельсманна Marca.

Нагадаємо, у 2018 році мадридський клуб очолив нинішній наставник Севільї Хулен Лопетегі.

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