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Нагельсманн: Я відхилив пропозицію Реала

07:30 - Читать на русском
Нагельсманн: Я відхилив пропозицію Реала
Юліан Нагельсманн / Фото РБ Лейпциг

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн зізнався про запрошення Реала.

"Мені дзвонили з Реала у 2018-му, але я вирішив відхилити їхню пропозицію. Я не вважав, що перехід у Реал – правильний крок.

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На той момент я був одним з кандидатів на пост головного тренера мадридського клубу. Ми домовилися, що можемо знову поговорити про це в майбутньому, якщо Реалу буде потрібен тренер, а я буду вільний", – цитує Нагельсманна Marca.

Нагадаємо, у 2018 році мадридський клуб очолив нинішній наставник Севільї Хулен Лопетегі.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Німеччина Юліан Юліан Нагельсман
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