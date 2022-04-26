Перед матчем проти Борусії Д тренер невдало висловився. "Ми ж не пожежники-добровольці в Зюдгізінгу, ми в Баварії", – сказав Нагельсманн. Він мав на увазі, що футболісти отримують гроші за свою роботу, тому повинні викладатися на повну в кожному матчі.

Однак пожежники з Зюдгізінга образилися: "Такі заяви дискредитують відданість наших працівників. Це грубі слова, які ображають всіх волонтерів". Вони запросили Нагельсманна у частину, щоб показати, наскільки професіонально підходять до своєї роботи.

Юліан прийняв запрошення і вчора заїхав у гості до пожежників-добровольців. Навіть приміряв пожежну форму. Зустріч пройшла у теплій атмосфері, адже тренер відразу визнав, що висловився некоректно.

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