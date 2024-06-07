Нагельсманн вирішив відразу зібрати вкорочений склад для підготовки, щоб не розчаровувати гравців потім. Єдиним відсіяним перед Євро-2024 став четвертий голкіпер Александер Нюбель, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Німеччина офіційно оголосила заявку на Євро-2024 – Нагельманн проігнорував фіналістів Ліги чемпіонів

Воротар Штутгарта програв конкуренцію Нойєру, тер Штегену та Бауманну. На чемпіонаті Європи серед 26 заявлених футболістів будуть Кох, Раум, Байєр, Павловіч і Фюріх, чия участь залишалась під питанням.

Нагельсманн не викликав на домашнє Євро-2024 фіналістів ЛЧ Хуммельса та Брандта, а також Горецку та Гнабрі. Натомість у тренувальному процесі брали участь молоді Райц і Груда, яких відразу сповістили, що на Євро вони не їдуть.

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