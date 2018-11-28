Нагельсманн: Вилучення Шалая – абсолютне беззаконня

Керманич німецького Хоффенхайма Юліан Нагельсманн після матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (2:3) має претензії до суддівських рішень, які вплинули на хід поєдинку.

"Жовта-червона картка Шалая (угорець отримав 2 жовтих картки впродовж двох хвилин – Футбол 24) – абсолютне свавілля. Кваліфікація арбітрів не відповідає рівню Ліги чемпіонів.

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Звісно, розчаровані підсумковим результатом. Навіть перебуваючи в меншості, виглядали чудово, але зрештою пропустили прикрий гол", – цитує Нагельсманна Sportbuzzer.de.

Відзначимо, що Шахтар дотиснув Хоффенхайм у божевільному матчі Ліги чемпіонів.Тайсон та Ісмаїлі стали авторами трьох голів у ворота німецької команди. Капітан "гірників" отримав найвищу оцінку за звітний поєдинок.