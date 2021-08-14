Новий наставник Баварії Юліан Нагельсманн оцінив старт своєї кар'єри в Мюнхені після нічиєї з Борусією М (1:1) в першому турі Бундесліги.

"Звичайно, нічия не може нас влаштовувати. Це була дика гра, яка дала багато інформації для аналізу. Обидві команди мали хороші фази. Ми мали б агресивніше грати в контрпресингу. Фізичні кондиції футболістів завадили вирішити долю матчу на нашу користь.

Борусія М – Баварія – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Два непризначені пенальті у ворота Баварії? Я думаю, що коли є арбітр і VAR, то рішення справедливі. Фани також створюють тиск шумом і посилюють суб'єктивне сприйняття. Без фанів на трибунах цих дискусій було б менше.

Ми важко розпочали матч, занадто легко втрачали м'яч і пропустили першими. А от другу половину першого тайму провели дуже сильно. Відразу по перерві ми могли забити ще два голи", – сказав Юліан Нагельсманн на післяматчевій прес-конференції.

Баварія стартувала в Бундеслізі з нічиєї проти Борусії М, показавши футбол з величезною кількістю помилок. Наприкінці матчу мюнхенці могли навіть програти, але суддя не призначив пенальті за два фоли Упамекано проти Тюрама. У вівторок Нагельсманн може виграти перший трофей на чолі Баварії – "ротен" зіграють Суперкубок Німеччини проти Борусії Д.

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