Нагельсманн став наймолодшим тренером, який вивів команду в плей-офф Ліги чемпіонів

Керманич РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів у свій перший сезон роботи з "биками".

Німецький фахівець зробив це у віці 32 років 4 місяців і 4 днів, інформує Coral.

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Таким чином, Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії Ліги чемпіонів, який вивів свою команду до стадії на виліт. Вчора (27 листопада) РБ Лейпциг врятував нічию у матчі з Бенфікою і за тур до фінішу гарантував собі одну з двох путівок від групи G.

Нагадаємо, у минулому сезоні Нагельсманн виступав у головному турнірі Європи разом з Хоффенхаймом, однак посів останню сходинку у квартеті з Шахтарем, Ліоном і Манчестер Сіті.

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