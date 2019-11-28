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Нагельсманн став наймолодшим тренером, який вивів команду в плей-офф Ліги чемпіонів

09:16 811 Читать на русском
Нагельсманн став наймолодшим тренером, який вивів команду в плей-офф Ліги чемпіонів
Юліан Нагельсманн / Сайт УЄФА

Керманич РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів у свій перший сезон роботи з "биками".

89’ Еміль Форсберг
90+6’ Еміль Форсберг
 
Піцці 20’
Карлос Вінісіус 59’
20’ Піцці
59’ Карлос Вінісіус
89’ Еміль Форсберг
90+6’ Еміль Форсберг

Німецький фахівець зробив це у віці 32 років 4 місяців і 4 днів, інформує Coral.

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Таким чином, Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії Ліги чемпіонів, який вивів свою команду до стадії на виліт. Вчора (27 листопада) РБ Лейпциг врятував нічию у матчі з Бенфікою і за тур до фінішу гарантував собі одну з двох путівок від групи G.

Нагадаємо, у минулому сезоні Нагельсманн виступав у головному турнірі Європи разом з Хоффенхаймом, однак посів останню сходинку у квартеті з Шахтарем, Ліоном і Манчестер Сіті.

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Теги
Ліга чемпіонів Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бенфіка Рекорди
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