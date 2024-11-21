Німецький фахівець очолив Бундестім у вересні 2023 року. На Євро-2024 команда дійшла до чвертьфіналу турніру, а в Лізі націй виграла свою групу, ні разу не поступившися.

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Як повідомляє Bild, Німецький футбольний союз хотів би продовжити співпрацю з Юліаном Нагельсманном розраховану до кінця ЧС-2026. Сторони наразі ведуть перемовини про продовження угоди ще на два роки.

Раніше була інформація, що після завершення контракту зі збірною Німеччини, Юліан планує повернутися до клубного футболу.

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