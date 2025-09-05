"Якщо почати з дуже простих речей, як-от емоційність, суперник був просто на кілометри попереду нас. Це факт. І що шокує – такий суперник виносить на поле більше футбольної якості, ніж ми. Якщо ми не здатні на цю емоційність – тоді в нас проблеми, бо наша якість не відповідна.

Нагельсманн назвав, чого не вистачило збірній Німеччини у півфіналі з Португалією: "Це один з найслабших матчів"

Можливо, нам варто покладатися не на якість, а на футболістів, які віддаються повністю, бо це принесло б кращий результат, ніж якби грали найкращі. Це точно.

Ні, у мене немає 150 німецьких футболістів у розпорядженні. Я довіряю цій команді, але кожен має це зрозуміти. У нас залишилось п’ять матчів, і ми повинні виграти їх усі, включно проти цього суперника. Інакше у березні нас чекають матчі плей-офф. Якщо ми цього хочемо – то мусимо так і грати", – цитує Нагельсманна GOAL.

Нагадаємо, що Збірна Німеччини зазнала історичної поразки на старті відбору до чемпіонату світу-2026. У Братиславі команда Юліана Нагельсманна поступилася Словаччині 0:2. Це перший виїзний програш німців у кваліфікації чемпіонатів світу за всю історію.

