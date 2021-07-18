Товариський матч

Баварія – Кельн – 2:3

Голи: Зіб, 6, Зіркзеє, 34 – Тільман, 20, Ут, 27, 57

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"Перший товариський матч завжди цікавий тим, що ти можеш подивитися, що змогли перейняти футболісти. З урахуванням складу гра була хорошою. Нічия була б заслуженим результатом. У нас були хороші моменти, ми добре розіграли свої голи.

В цілому це був цікавий матч. Попереду у нас ще один нормальний тренувальний тиждень. Потім у нас буде три товариські матчі з одним і тим же складом. 26 липня велика частина гравців вже буде в команді. Ми повинні будемо якомога швидше інтегрувати збірників в процес", – цитує Нагельсманна прес-служба Баварії.

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