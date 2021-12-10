Баварія отримала підсилення після останнього матчу з Барселоною. В основну групу повернувся Гнабрі. "Серж знову доступний, він в порядку", – каже Нагельсманн.

"У Горецки проблеми з сухожиллям. Це велика втрата, але немає сенсу ризикувати. Забітцер не може грати через травму ікри.

У Кімміха та Шупо-Мотінга незначне враження легень після коронавірусу. Їм потрібен час на відновлення, вони не повинні навантажувати тіло та серце", – цитує Нагельсманна SportBuzzer.

На вихідних Баварія зіграє з Майнцем, а наступного тижня проведе два матчі – зі Штутгартом і Вольфсбургом.

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