Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн намагається знайти найкращий варіант основного складу на матч проти Данії у 1/8 фіналу Євро-2024.

Наставник німців готується до матчу проти данців. За інформацією Флоріана Плеттенберга, у стартовому складі збірної Німеччини відбудуться зміни.

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Очікується, що Ніклас Фюлькруг вийде з перших хвилин. Ймовірно тоді Кай Хаверц залишиться у запасі. Не виключається, що Нагельсманн навпаки не випустить Флоріана Вірца, а перші двоє вийдуть у старті.

До матчу проти Данії Нагельсманн отримав хороші новини з лазарету. Антоніо Рюдігер взяв участь у завершальному тренуванні. Щодо участі захисника у грі рішення буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо, що Німеччина та Данія зіграють у 1/8 фіналу 28 червня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

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