Після звільнення з Баварії ім'я 35-річного тренера пов'язували з кількома клубами, які б могли запропонувати йому роботу. Челсі намагався підписати контракт з Нагельсманном, але німець відмовив "синім" і продовжив свою відпустку.

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Також були чутки, що Тоттенхем зацікавлений в послугах екс-тренера мюнхенської Баварії. "Шпори" вже намагалися запросити Нагельсманна, але він хотів спочатку відпочити та не квапитися з ухваленням рішення. Англія спокушає німця, і він хотів би спробувати продовжити свою кар'єру саме там. Як повідомляє Bild, Тоттенхем наразі є головним варіантом для Юліана. Однак наставник хотів би дочекатися закінчення сезону й лише потім повернутися до роботи.

Нагадаємо, що Нагельсманна звільнили 24 березня. В його активі на чолі Баварії 37 матчів, в яких він здобув 27 перемог.

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