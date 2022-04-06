Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн розповів, що прагнув би бачити у Мюнхені форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе й півзахисника Барселони Френкі де Йонга.

"Мбаппе, безумовно, став би підсиленням для будь-якого колективу. Також я вважаю Френкі де Йонга дуже хорошим гравцем.

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Але вони обидва не вписуються у ліміт наших фінансових можливостей", – заявив Нагельсманн в етері Amazon Prime.

Нагадаємо, контракт Кіліана з ПСЖ завершується влітку і він, найімовірніше, перейде в мадридський Реал. Угода Френкі з Барселоною розрахована аж до 2026 року.

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