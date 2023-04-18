Звільнений з Баварії Юліан Нагельсманн може стати новим тренером Реала, якщо мадридська команда не зможе виграти Лігу чемпіонів у цьому сезоні.

Юліан Нагельсманн входить до шорт-листа Реала на наступний сезон. Про це інформує Sky Sport Germany.

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Згідно з джерелом, це вже третій претендент на німецького фахівця після його звільнення з Баварії. Раніше переговори з Нагельсманном вів Челсі. Також у послугах Юліана зацікавлений Тоттенхем.

Повідомляється, що чинний наставник Реала Карло Анчелотті збереже свою посаду тільки за однієї умови – якщо виграє Лігу чемпіонів у цьому сезоні.

Реал перебуває за крок від півфіналу турніру. У першому чвертьфіналі "вершкові" здолали на своєму полі Челсі з рахунком 2:0. У чемпіонаті Іспанії Реал посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на 11 очок.

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