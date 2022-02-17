"У другому таймі ми заграли краще. В першій половині ми грішили помилками. Правий край оборони працював не найкращим чином. Перший тайм зовсім не вдався.

Перша сенсація плей-офф Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу Зальцбург – Баварія – 1:1

Матч був цікавим. Ми точно заслужили на це очко. Зазнали серйозного тиску і замкнули Зальцбург на його половині поля. Звичайно, хотілося б перемогти, але коли зрівнюєш рахунок так пізно, нічию теж можна прийняти", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, мирова дозволила мюнхенцям продовжити безпрограшну серію на виїзді до 22 поєдинків. Наразі це рекорд. Матч-відповідь запланований на 8 березня.

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