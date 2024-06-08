У товариському матчі проти Греції Мануель Нойєр припустився помилки, яка призвела до гола. Голкіпер Баварії не зафіксував доволі простий м'яч, а на добиванні першим був Масурас. Наставник Юліан Нагельсманн вирішив, що не буде порушувати ієрархію в команді і Нойєр буде першим номером збірної на Євро.

Помилка Нойєра у відеоогляді матчу Німеччина – Греція – 2:1

"Я не допущу жодної дискусії, навіть якщо всі намагатимуться це зробити. Коли трапляється помилка, легко сказати, що це вина Мануеля. Реальність така, що це серія помилок. Він зробив три чудові сейви, і все в порядку", – цитує Нагельсманна RMC Sport.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи стартує 14 червня. Збірна Німеччини зіграє у матчі-відкритті проти Шотландії.

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