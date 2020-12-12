Нагельсманн бажає, аби РБ Лейпциг зустрівся із Реалом чи Ювентусом у плей-офф Ліги чемпіонів – нефутбольна причина
Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн поділився очікуваннями від жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2020/21.
"Що стосується можливих суперників, то я радий, що ви запитали. Я завжди слухаю гімн нашого наступного суперника.
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У Реала і Ювентуса вони дійсно хороші, тому я хотів би зустрітися з однією з цих двох команд. Я можу і заспівати їх, хоча і на не ідеально, іспанською або італійською мовами", – наводить слова Нагельсманна Marca.
Слід відзначити, що РБ Лейпциг посів друге місце у групі, а тому, окрім Ювентуса та Реала, може зустрітись із такими командами, як Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль.
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