"Що стосується можливих суперників, то я радий, що ви запитали. Я завжди слухаю гімн нашого наступного суперника.

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У Реала і Ювентуса вони дійсно хороші, тому я хотів би зустрітися з однією з цих двох команд. Я можу і заспівати їх, хоча і на не ідеально, іспанською або італійською мовами", – наводить слова Нагельсманна Marca.

Слід відзначити, що РБ Лейпциг посів друге місце у групі, а тому, окрім Ювентуса та Реала, може зустрітись із такими командами, як Манчестер Сіті, Челсі та Ліверпуль.

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