"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Робертом Лєвандовскі, я буду дуже радий його бачити. Сподіваюся, наші вболівальники теж зустрінуть його привітно, попри те, як він пішов з клубу.

Гравці Баварії незадоволені критикою від Нагельсманна

Лєвандовскі – найнебезпечніша загроза перед нашими воротами. Якщо він збереже фізичну форму, то напевно зможе зіграти ще кілька сезонів на цьому високому рівні. В останні кілька років він забиває близько 40 голів. Він на правильному шляху до досягнення цього результату і в цьому сезоні.

Баварія має перекрити навіси та подачі на Роберта. Але важливо не забувати, що у складі суперника є й інші класні гравці", – наводить слова Нагельсманна ВВС.

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу