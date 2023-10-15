"Я з нетерпінням чекаю на наступний епізод. Я радий за команду, що є позитивні відгуки після товариського матчу зі США. Було важливо, щоб ми мали певну естетику в грі. Сьогодні ми грали у хороший та пристрасний футбол. Для мене основою є те, що гравцям весело. Збірна – це не звичайне явище, а пристрасть та азарт. Я хочу це бачити, і це було добре.

Яскравий дебют Нагельсманна у відеоогляді матчу США – Німеччина – 1:3

Було б чудово, якби серіал продовжився, а щасливий кінець був би ще кращим. Думаю, це нормально, коли ти береш участь у турнірі і хочеш його виграти. Ми хочемо виграти домашній чемпіонат Європи, але хорошим результатом буде не лише перемога. Якщо ми дістанемося півфіналу, чвертьфіналу чи чогось ще й при цьому покажемо блискучий футбол, і вся країна буде пишатися нами – це також може бути успіхом.

Наразі це нелегко передбачити, але бажання виграти турнір – це нормально для кожної команди", – наводить слова Нагельсманна прес-служба збірної Німеччини.

Нагельсманн впевнено дебютував на чолі збірної Німеччини – шедевр зірки Мілана не врятував США від поразки