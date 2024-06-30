"Це була нелегка гра. Данія показала себе дуже добре, і ми мали хороший відрізок на початку матчу. Можливо, ми намагалися діяти занадто агресивно. Однак, як і в матчі зі Швейцарією, ми змогли подолати труднощі завдяки підтримці вболівальників. Я пишаюся командою, вони починають усвідомлювати, наскільки хороші насправді.

Нагельсманну автоматично продовжили контракт зі збірною Німеччини завдяки виходу в плей-офф Євро-2024

Завжди є куди рости. Я був дуже задоволений першими 20 хвилинами, але ми повинні переконатися, що ми не намагаємось форсувати події, залишатися терплячими та контролювати м'яч. Якщо ми зможемо продовжувати робити те, що робили в перші 20 хвилин, то перемогти нас буде важко", – цитує Нагельсманна УЄФА.

Нагадаємо, Німеччина перемогла Данію з рахунком 2:0 у матчі 1/8 фіналу Євро-2024, витиснувши її з турніру. Підопічні Нагельсманна продовжать виступи на турнірі матчем у чвертьфіналі проти переможця пари Іспанія – Грузія.

Німеччина вийшла до 1/4 фіналу Євро-2024 – Бундестім здолала Данію в матчі з драматичним VAR і вайбом Донбас Арени