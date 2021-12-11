Нагельсманн – наймолодший тренер Бундесліги, який здобув 100 перемог
20:02 - Читать на русском
Поєдинок Баварія – Майнц став знаковим для головного тренера мюнхенців Юліана Нагельсманна.
54’ Кінгслі Коман
74’ Джамал Мусіала
Карім Онісіво 22’
22’ Карім Онісіво
54’ Кінгслі Коман
74’ Джамал Мусіала
Підопічні Юліана Нагельсманна на класі обіграли Майнц (2:1), а для німецького фахівця ця перемога стала 100-ю у Бундеслізі.
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Таким чином Нагельсманн став наймолодшим наставником чемпіонату Німеччини (34 роки та 141 день), якому підкорилось досягнення у 100 перемог, повідомляє OptaFranz.
Нагадаємо, Нагельсманн очолив Баварію влітку, раніше він працював в РБ Лейпциг та Хоффенхаймі.
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