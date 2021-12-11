Поєдинок Баварія – Майнц став знаковим для головного тренера мюнхенців Юліана Нагельсманна.

Підопічні Юліана Нагельсманна на класі обіграли Майнц (2:1), а для німецького фахівця ця перемога стала 100-ю у Бундеслізі.

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Таким чином Нагельсманн став наймолодшим наставником чемпіонату Німеччини (34 роки та 141 день), якому підкорилось досягнення у 100 перемог, повідомляє OptaFranz.

Нагадаємо, Нагельсманн очолив Баварію влітку, раніше він працював в РБ Лейпциг та Хоффенхаймі.

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