Наставник збірної Німеччини заборонив футболістам зустрічатися з дружинами та дівчатами до кінця чемпіонату Європи 2024, повідомляє Bild.

Нагельсманн – про вихід збірної Німеччини до чвертьфіналу Євро-2024: "Перемогти нас буде важко"

Раніше дружини та дівчата гравців збірної Німеччини мали дозвіл на відвідування табору команди під час Євро-2024. Однак ситуація змінилася після того, як німецька команда вийшла до 1/4 фіналу турніру. Тепер, перед важливим поєдинком з іспанською збірною, Нагельсманн вирішив заборонити будь-які зустрічі футболістів з близькими, щоб вони зосередились на підготовці до матчу.

Нагадаємо, що Німеччина зіграє у чвертьфіналі проти Іспанії. Гра запланована на 5 липня, початок матчу о 19:00 за київським часом.

Німеччина вийшла до 1/4 фіналу Євро-2024 – Бундестім здолала Данію в матчі з драматичним VAR і вайбом Донбас Арени