Нагельсманн виявив бажання викупити конкурента Зінченка – на заваді може стати вартість гравця

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн оцінив виступи Анхеліньо на правах оренди за німецький клуб.

"В РБ Лейпциг Анхеліньо необхідно робити багато речей, які сильно відрізняються від тих, які були в команді Гвардіоли. Анхеліньо швидко пристосовується. Він – єдиний новачок, який так швидко звик до мого футболу, особливо в нападі.

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Анхеліньо не замислюється, а інтуїтивно розуміє багато правильних речей і застосовує це на практиці. Очевидно, він багато думає перед матчем, що необхідно зробити, щоб тренер був задоволений. Анхеліньо діє інстинктивно, не проявляючи ні страху, ні нервозності. Правда, в задній лінії він не настільки стабільний.

Я хотів би викупити його, але у нього "соковитий" цінник. Потрібно подивитися, що буде в нашому бюджеті, і що вирішить клуб, який його віддав. Майбутнє покаже", – цитує Нагельсманна Kicker.

До слова, Анхеліньо приєднався до РБ Лейпциг взимку 2020 року і встиг зіграти за німців 4 поєдинки. Права на іспанця належать Манчестер Сіті. Додамо, що Анхеліньо виступає на позиції лівого захисника, конкуруючи в Ман Сіті з Бенжаменом Менді та Олександром Зінченком.

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