Нагатомо офіційно перейшов у Галатасарай

Міланський Інтер оголосив про перехід Юто Нагатомо до турецького Галатасарая. Оборонець упродовж останніх півроку грав у Стамбулі на правах оренди.

Японський захисник продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі, повідомляє прес-служба Інтера.

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Нагатомо став гравцем Галатасарая на постійній основі. Раніше він виступав за "жовто-червоних" на правах оренди. У сезоні 2017/18 японець провів 15 матчів за стамбульців, у яких встиг зробити 3 асисти. Фінансові деталі переходу залишаються невідомими.

Юто Нагатомо виступав за міланський Інтер з 2011 року та провів за "чорно-синіх" 213 матчів, у яких забив 13 м'ячів.