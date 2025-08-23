"Звісно, можна вважати, головним героєм зустрічі став Канте, який забив шість м’ячів. Але варто віддати належне всій команді – хлопці добре взаємодіяли та забезпечували нападника якісними передачами, щоб він міг реалізовувати моменти.

Форвард Шахтаря забив 6 голів у ворота Карпат – відео шоу найкращого бомбардира сезону з нереальними цифрами

У таких умовах важко когось виокремити індивідуально, тому що кожен, хто вийшов на поле, зробив свій внесок у перемогу. Справді, були чудові передачі на нападника, який дуже добре користувався своїми нагодами – незалежно від позиції, в якій опинявся з м’ячем. Канте – якісний форвард, який надає нам багато варіантів попереду, уміє грати спиною до воріт, корпусом прикривати м’яч та ефективно взаємодіяти з півзахисниками. Він нагадує Траоре та Джуліуса Агахову своїми швидкісними й технічними якостями, а також вирізняється хорошою грою головою. Насправді Канте – дуже якісний виконавець", – цитує Бєліка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що 18-річний форвард із Гамбії Мохамаду Канте влаштував справжній бенефіс, оформивши гекса-трик – одразу шість забитих м’ячів в останньому поєдинку проти Карпат (6:0). Форвард приєднався до Шахтаря в липні 2025 року. У новому сезоні Канте загалом наколотив уже 8 м'ячів за 3 тури.

