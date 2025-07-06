"Стадіон більше нагадує поле для гольфу, тож тут можна грати, забиваючи м'яч у лунку. Трава дуже коротко підстрижена. Але це не те, до чого ми звикли в Бундеслізі та на двох інших стадіонах.

"Це було подарунком": форвард-відкриття Реала оцінив внесок партнера в його гол у матчі проти Борусії на КЧС

Полив був недостатнім, я б так сказав, тому що для цього просто немає необхідного обладнання. Коли газон занадто сухий, грати неможливо. М'яч прилипає до поля.

Ми грали двічі в Цинциннаті. Перший раз було 12-та година дня. Другий раз було 15-та година дня, і температура на полі була близько 45 градусів (113 градусів за Фаренгейтом). Коли температура 45 градусів, це не дивно. Але дуже важко, хоча доводиться грати.

Я б запропонував – моя пропозиція, щоб час початку був трохи пізніше. Так інтенсивність буде набагато вищою. І як уболівальник, як глядач, ви хотіли б бачити інтенсивний, агресивний футбол. Тому, коли занадто спекотно, важко грати в такий футбол.", – цитує Ковача ESPN.

Нагадаємо, Борусія Д програла Реалу (2:3) у чвертьфіналі Клубного ЧС-2025. Команди грали на стадіоні Метл-Лайф в Нью-Джерсі.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена