"Лунін у цьому матчі мені нагадав його виступи за Реал у минулій Лізі чемпіонів, коли був зламаний Куртуа. Андрюха дуже впевнено, холоднокровно і спокійно діяв у воротах. Саме цієї впевненості йому не вистачило влітку на Євро в злощасній грі проти Румунії. Зараз Лунін – номер 1 у збірній України", – сказав Мілевський в інтерв'ю Sport-Еxpress.

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У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 10 матчів за Реал, пропустив 13 голів, у чотирьох поєдинках зіграв "на нуль". Його контракт з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2030 року.

До слова, збірна Україна перемогла Бельгію (3:1) у першій грі плей-офф Ліги націй. Матч-відповідь відбудеться 23 березня у Генку. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

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