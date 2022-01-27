"У Німеччині у мене був такий випадок. Я грав у команді Айнгайт, там не було адміністраторів, тож ми займалися організацією самі. Наприклад, ти повинен мати свій м'яч, накачувати його та брати із собою на тренування.

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Якось я його не підкачав, а за це прописаний штраф – 50 євро. Поляк пішов і сказав тренеру, що у мене м'яч не підкачаний, і мене оштрафували. Я вирішив на це не заплющувати очі і побив його в душі досить жорстко. Підійшов до нього і спитав, чому він такий гнилий і здав мене тренеру. Справа не в грошах, просто мені не сподобався сам його жест. Він сказав, щоб я йому нічого не казав.

Можливо, він був сильніший за мене, але він мився. Там було слизько, він намилений, ми повністю голі. Словом, я пішов, взув кеди, зробив йому підніжку, а коли він упав, я його там "забуцав". Жорстоко побив, у нього був струс мозку, "фінгал", – сказав Кополовець в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Михайло приєднався до Айнгайта взимку 2015 року, а влітку 2016-го залишив Німеччину.

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